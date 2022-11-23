Иран - это современная Персидская империя, треть населения которой составляют азербайджанцы, а также другие национальные меньшинства. Реваншизм Ирана по отношению к Азербайджану превратил его в постоянного союзника России и Армении.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье британского профессора Национального университета Украины "Киево-Могилянская академия" Тараса Кузио, опубликованной в канадском мозговом центре Geopolitical monitor.

Автор статьи отмечает, что в течение последних трех десятилетий, вплоть до Второй Карабахской войны 2020 года, Иран не реагировал на российское влияние на Кавказе и два конфликта в Азербайджане и Грузии.

"Иранские двойные стандарты проявились, когда страна открыто поддержала оккупацию Арменией одной пятой части территории Азербайджана. В то же время Исламская Республика, в свою очередь, очень чувствительна к угрозам собственной территориальной целостности. При этом Иран поддерживает нападение России на Украину. Тегеран и Москва рассматривают региональные конфликты как средство, позволяющее им разделять и властвовать, а также сохранять свою сферу влияния на Кавказе. Во время Второй Карабахской войны иранские войска ненадолго вторглись на территорию Азербайджана с целью отвлечь азербайджанскую армию от продвижения в Карабахе", - пишет Geopolitical monitor.

Издание подчёркивает, что победа Азербайджана над Арменией сделала Иран еще более агрессивным.

"После поражения своего союзника Иран неоднократно выступал с военными угрозами, проводил военные учения на границе и делал резкие заявления. Он начал поставлять беспилотники в Армению, а позже в Россию. Иран оказывал финансовую и разведывательную поддержку террористическим группировкам в Азербайджане. С октября 2021 года Азербайджан начал пресекать деятельность радикальных шиитских группировок на своей территории, высылать иранских священнослужителей. Так, Баку задержал девятнадцать человек, принадлежащих к нелегальному "Движению мусульманского единства". Они незаконно ввозили в Азербайджан запрещенную экстремистскую религиозную литературу", - сообщает Т. Кузио.

Автор статьи напоминает, что Азербайджанская служба безопасности разоблачила частные группы в WhatsApp, которыми управляли граждане Азербайджана в Иране, которые действовали по указанию иранских спецслужб, пропагандируя радикальные и экстремистские религиозные идеи.

"Служба безопасности Азербайджана арестовала пять членов иранской шпионской сети, которые были завербованы иранскими спецслужбами для сбора разведданных о военных учениях, объектах и технике, включая израильские и турецкие беспилотники (БПЛА), а также об энергетической инфраструктуре и объектах. Капитан одного из кораблей Каспийского нефтяного флота Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР) был завербован во время получения религиозного образования в иранском городе Кум. Он собирал информацию об иностранных компаниях, работающих в Азербайджане, а также о месте и времени проведения военных учений ВМС Азербайджана на Каспии", - говорится в статье.

Как отмечает издание, Иран особенно недоволен тем, что он якобы теряет границу с Арменией. Напомним, что Тегеран и Ереван инициировали проект маршрута Север-Юг в качестве альтернативы Зангезурскому коридору, но ни одна из сторон не обладает достаточными финансовыми средствами для его реализации.

"По мнению эксперта Джавида Велиева, хотя Зангезурский коридор расширит экономические возможности и торговлю на Южном Кавказе, Тегеран рассматривает его с точки зрения геополитики, полагая, что данный проход может ослабить его влияние как основного связующего звена между Нахчыванской Автономной Республикой и остальными регионами Азербайджана; он также может утратить роль посредника между Турцией и Центральной Азией, и в целом перестанет быть столь важным для транспортных связей между Востоком и Западом.

Иран рассматривает Турцию как своего конкурента в борьбе за влияние в Центральной Азии. А Зангезурский коридор предоставит Анкаре альтернативный маршрут в обход Тегерана.

Велиев отмечает, что Зангезурский коридор схож с проектом ЕС "Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия" (ТРАСЕКА). Коридор также напоминает проект "Шелковый путь", разработанный в 1990-х годах.", - пишет Geopolitical monitor.

Еще один фактор, который Иран рассматривает как угрозу, - это стратегическое партнерство Азербайджана с Израилем, страной, которую Тегеран неоднократно призывал уничтожить.

"В ИРИ убеждеы в том, что убийства высокопоставленных иранских военных, в частности, генерал-майора Касема Сулеймани в январе 2020 года, а также ученых-ядерщиков, осуществляются Израилем с территории Азербайджана.

В конце августа Иран начал поставлять России беспилотники и ракеты в рамках альянса, созданного на основе взаимной ксенофобской враждебности к Западу. Иран и Россия препятствуют миру и экономическому развитию на Южном Кавказе. Они не хотят подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Тегеран и Москва также опасаются растущего влияния Анкары.

Несмотря на приход к власти Никола Пашиняна в 2018 году, Армения продолжает играть в стратегические игры с Ираном вместо того, чтобы обеспечивать мир и экономический прогресс. Подписание мирного договора с Азербайджаном отвечает национальным интересам Армении, в то время как продолжение военного союза с Ираном и Россией - лишь средство для инициации неблагоприятных отношений с Западом", - резюмирует Geopolitical monitor.