https://news.day.az/politics/1513443.html Обезврежены армянские мины в направлении высоты Сарыбаба - ФОТО
Обезврежены армянские мины в направлении высоты Сарыбаба - ФОТО
21 ноября в ходе работ по разминированию, проводимых инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии, в направлении высоты Сарыбаба был выявлен участок с установленными на нем незаконными армянскими вооруженными формированиями противопехотными минами.
Как сообщили во вторник Day.Az в министерство обороны Азербайджана, в результате проведенных на территории мероприятий по разминированию было обнаружено и обезврежено 350 противопехотных мин типа ПМН-Э, произведенных в Армении в 2021 году.
Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии продолжают мероприятия по разминированию.
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