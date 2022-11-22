Обезврежены армянские мины в направлении высоты Сарыбаба

21 ноября в ходе работ по разминированию, проводимых инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии, в направлении высоты Сарыбаба был выявлен участок с установленными на нем незаконными армянскими вооруженными формированиями противопехотными минами.

Как сообщили во вторник Day.Az в министерство обороны Азербайджана, в результате проведенных на территории мероприятий по разминированию было обнаружено и обезврежено 350 противопехотных мин типа ПМН-Э, произведенных в Армении в 2021 году.

Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии продолжают мероприятия по разминированию.