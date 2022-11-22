https://news.day.az/politics/1513466.html Турецко-российский мониторинговый центр проинформировали об армянских минах в Карабахе
Турецко-российский мониторинговый центр проинформировали об армянских минах в Карабахе
Об обнаруженных минах проинформированы миротворцы и совместный турецко-российский мониторинговый центр, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре