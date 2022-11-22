Турецко-российский мониторинговый центр проинформировали об армянских минах в Карабахе

Об обнаруженных минах проинформированы миротворцы и совместный турецко-российский мониторинговый центр, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

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