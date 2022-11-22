https://news.day.az/politics/1513491.html Аппарат Омбудсмена Азербайджана распространил заявление в связи с обнаружением заминированного участка в Сарыбаба
Аппарат Омбудсмена Азербайджана распространил заявление в связи с обнаружением заминированного участка в Сарыбаба
Аппарат Омбудсмена Азербайджана распространил заявление в связи с обнаружением заминированного участка в Сарыбаба, сообщает во вторник Day.Az.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре