Аппарат Омбудсмена Азербайджана распространил заявление в связи с обнаружением заминированного участка в Сарыбаба

Аппарат Омбудсмена Азербайджана распространил заявление в связи с обнаружением заминированного участка в Сарыбаба, сообщает во вторник Day.Az.

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