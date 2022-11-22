Председатель Милли Меджлиса встретилась с лидерами нескольких парламентов и генсеком AIPA в Камбодже

Как мы сообщали, продолжается поездка председателя Милли Меджлиса Сагибы Гафаровой в Королевство Камбоджу, предпринятая с целью участия в генассамблее Межпарламентской Ассамблеи АСЕАН. В русле этой поездки 22-го ноября состоялись встречи Сагибы Гафаровой с лидерами парламентов ряда стран и с генеральным секретарём AIPA.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Милли меджлиса, были проведены беседы с главами Национальной ассамблеи и Палаты представителей Королевства Таиланд, Парламента Республики Сингапур и Национальной ассамблеи Федеративной Демократической Республики Непал, Чуаном Ликпаем, Таном Чуан-Джином и Ганешем Прасадом Тимилсиной, соответственно. Сагиба Гафарова сказала коллегам, что подобные платформы предоставляют хорошие возможности для проведения встреч, продолжения диалогов и обсуждения вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Было отмечено пристальное внимание Азербайджана к тематике международного сотрудничества вообще. Сагиба Гафарова упомянула значительные инициативы нашей страны, вносящие вклад в мир во всём мире, а также развитие глобальных сотрудничества и развития. Особо подробен был рассказ об азербайджанском председательстве в Движении Неприсоединения - второй по величине после ООН международной организации. По словам Сагибы Гафаровой, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в качестве председателя ДН выдвинул инициативу развития парламентского аспекта этой организации, и в ноябре 2021-го года в Мадриде была учреждена Парламентская сеть ДН, первая конференция которой состоялась в Баку в июне текущего года. Как было отмечено, Бакинская конференция прошла с участием делегатов более 40 стран и 8 международных организаций. На ней была принята Бакинская конференция, и были утверждены Рабочий устав, официальные лого и флаг Парламентской Сети.

Очередную конференцию Парламентской сети Движения Неприсоединения планируется провести в Манаме в марте следующего года. На встречах также была предоставлена информация о ходе подготовке к этому событию.

На встрече также подчёркивалась важность сотрудничества в рамках Парламентской сети ДН и шагах со стороны Азербайджана в направлении институционального роста этой организации.

Кроме того, председатель Милли Меджлиса поведала об освобождении в 2020-м году земель нашей страны - после почти тридцати лет армянской оккупации - с восстановлением территориальной целостности, а также об установившейся в регионе новой, послевоенной, ситуации, и о текущих усилиях Азербайджана по восстановлению своих избавленных от оккупантов районов.

Сагиба Гафарова выразила AIPA, Сингапуру и Таиланду признательность за не заставивший себя ждать утвердительный ответ на заявку Милли Меджлиса на получение статуса наблюдателя в Ассамблее. Как глава ПС ДН, она сказала, что Сеть готова к построению активных связей с наднациональными парламентскими структурами включая AIPA с тем, чтобы внести свой вклад в достижение общих целей.

Председатель Национальной ассамблеи и Палаты представителей Королевства Таиланд Чуан Ликпай заметил председателю Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сагибе Гафаровой, что он внимательно слушал её речь на генассамблее и многое узнал из неё об Азербайджане и об азербайджано-армянских отношениях.

Несмотря на географическую удалённость, Таиланд желает продолжать развивать межпарламентские отношения с нашей страной. Формирование группы дружбы может расширить наши связи, по словам г-на Ликпая, отметившего также заинтересованность таиландской стороны в участии в работе Парламентской сети ДН.

Председатель Парламента Республики Сингапур Тан Чуан-Джин заметил, что такие съезды, как генассамблея AIPA, являются хорошей возможностью для обсуждения вопросов, связанных с сотрудничеством, и отметил, что его страна придает большое значение вопросам международного сотрудничества, и заинтересована в продвижении связей с Милли Меджлисом Азербайджана.

Председатель Национальной ассамблеи Федеративной Демократической Республики Непал Ганеш Прасад Тимилсина же поделился своими соображениями об успешном председательстве нашей страны в ДН, что, по его мысли, делает работу Движения ещё более эффективной. Ганеш Прасад Тимилсина поздравил Азербайджан с инициативой учреждения Сети, добавив, что Непал будет наращивать активность в её рамках.

Генеральный секретарь AIPA Нгуен Тыонг Ван обстоятельно информировала Сагибу Гафарову о работе Ассамблеи, сказав притом, что обычно требуется 2-3 года для рассмотрения заявок на получение в ней статуса наблюдателя, но заявка Азербайджана была одобрена незамедлительно. Таким образом, Милли Меджлис теперь обладает статусом наблюдателя в AIPA.

В ходе встреч обсуждались и прочие вопросы, вызывающие обоюдный интерес.