Среди бывших вынужденных переселенцев проводится опрос, будет переселено более 34 тыс. семей

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Асиф Мехман

В I Государственной программе "Большого возвращения" отражены многие важные пункты, связанные с быстрым развитием освобожденных территорий и устойчивым заселением.

Одним из важных моментов, нашедших отражение в Государственной программе, является переселение на освобожденные территории. Согласно программе, в ближайшие три года на освобожденные от оккупации территории будут переселены 34 500 семей. Планируется переселение семей в дома, построенные поэтапно в соответствии с планом и графиком восстановления. С этой целью к 2026 году на освобожденных территориях также будет построено около 35 тысяч квартир и частных домов.

В первую очередь проводятся опросы среди бывших вынужденных переселенцев и ведется соответствующее планирование по их результатам. Процесс возвращения населения будет осуществляться в соответствии с принципом сохранения социальной справедливости, с учетом динамики социально-экономического развития и демографических тенденций.

Как сообщили в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев в ответ на запрос Trend, в Госпрограмме участие Госкомитета в реализации ряда мер по приоритетным направлениям деятельности предусмотрено в качестве как основного, так и дополнительного исполнителя.

"В целом Госкомитет заблаговременно и серьезно подготовился к исполнению задач, поставленных в I Государственной программе "Большого возвращения" и Плане ее мероприятий, в установленные сроки и на необходимом уровне провел работу для создания технической и организационной базы по соответствующей деятельности. Госкомитет проводит опрос среди бывших вынужденных переселенцев, принимает необходимые меры по определению числа семей, которые вернутся на родные земли, изучает их социальное положение и возможности трудоустройства, а полученные данные заносятся в единую электронно-информационную базу Госкомитета. Также Госкомитет проводит работу по информированию среди населения, занимается техническими и организационными вопросами переселения.

Можно с уверенностью сказать, что реализация Госпрограммы ускорит возвращение бывших вынужденных переселенцев на родные земли, создаст благоприятные условия для скорейшего возрождения освобожденных от оккупации территорий, их интеграции в социально-экономическую жизнь республики", - отмечается в сообщении.

Напомним, что первое в рамках этих процессов возвращение на родные земли состоялось в село Агалы Зангиланского района. Из 200 домов, которые планируется построить в селе Агалы, 87 сданы в эксплуатацию, строятся еще 113 домов.