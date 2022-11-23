Все страны ОДКБ, кроме Армении, считают Азербайджан дружественной страной

Источник: Агентство международной информации Trend

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ставит вопрос о том, чтобы ОДКБ выступила активно в конфликте Армении против Азербайджана, чтобы ОДКБ выступила именно на стороне Армении. Но абсолютно все страны ОДКБ, кроме Армении, против этого, они считают Азербайджан дружественной страной.

Об этом сказал в среду Trend директор Института политических исследований Сергей Марков, передает Day.Az.

"Признаться, и Армению, и самого Пашиняна многие не любят за то, что он заигрывает с американцами и Евросоюзом, и может предать в любой момент", - сказал он.

Сергей Марков предполагает, что во время переговоров с Президентом России Владимиром Путиным Пашинян, видимо, поставит более жестко вопрос о том, что если Россия не станет в большей мере помогать Армении, тогда Армения будет дальше еще быстрее двигаться в направлении Франции и США.

По его словам, с высокой вероятностью, в то время, как сессия Совета коллективной безопасностиОДКБ будет сложной, но со стабильно-предсказуемым результатом, переговоры Путина и Пашиняна могут стать судьбоносными и после них могут быть приняты очень существенные решения, которые повлияют на развитие ситуации в целом.

"Конечно, и конкретные проблемы мирного урегулирования тоже будут обсуждены на встрече Путина и Пашиняна. Это такие проблемы, как выход на подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, так чтобы Армения признала границы Азербайджана, включая Карабах. Второе направление - это Зангезурский транспортный коридор, реализация которого по-прежнему тормозится из-за Армении. Позиция России по Зангезурскому транспортному коридору ближе к позиции Азербайджана. Еще один вопрос - это тема демаркации и делимитации границ, здесь тоже нужна добрая воля и технические решения, ведь, как правило, демаркация и делимитация границ проходит тогда, когда есть хорошо функционирующая рабочая группа, которая находит развязки, решения и компромиссы в каждом конкретном случае", - заключил Марков.