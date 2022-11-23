https://news.day.az/politics/1513595.html Минобороны Азербайджана опровергло очередную ложь армян
Минобороны Азербайджана опровергло очередную ложь армян
Информация министерства обороны Армении о якобы обстреле 22 ноября в 22:00 со стороны подразделений азербайджанской армии является абсолютно ложной и не соответствует действительности.
Об этом Day.Az сообщили в среду в министерстве обороны Азербайджана.
"Категорически опровергаем эту информацию, распространяемую министерством обороны Армении", - говорится в сообщении.
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