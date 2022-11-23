Минобороны Азербайджана опровергло очередную ложь армян

Информация министерства обороны Армении о якобы обстреле 22 ноября в 22:00 со стороны подразделений азербайджанской армии является абсолютно ложной и не соответствует действительности.

Об этом Day.Az сообщили в среду в министерстве обороны Азербайджана.

"Категорически опровергаем эту информацию, распространяемую министерством обороны Армении", - говорится в сообщении.