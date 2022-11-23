В новой редакции законопроекта о политпартиях учтены предложения, выдвинутые в ходе обсуждений

В новой редакции законопроекта "О политических партиях" учтен ряд предложений, выдвинутых в ходе предыдущих обсуждений.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Али Гусейнли в ходе обсуждений в парламенте обновленного варианта законопроекта "О политических партиях".

"В законопроект внесены изменения, а также изъяты некоторые вопросы, вызвавшие разногласия в ходе обсуждений. Считаю, что есть основания рекомендовать законопроект к рассмотрению на пленарном заседании",- сказал Гусейнли.

Отметим, что 26 июля текущего года Милли Меджлис предложил политическим партиям, зарегистрированным в Азербайджане, представить свои предложения по новому законопроекту "О политических партиях". За прошедший период около 50 политических партий официально представили более 250 предложений. 24 октября в Милли Меджлисе состоялись общественные слушания по новому законопроекту "О политических партиях". Следующие слушания прошли 4 ноября. На основе представленных на слушаниях предложений был подготовлен обновленный вариант законопроекта.