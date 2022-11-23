При разработке законопроекта о политпартиях был изучен опыт около 20 стран

При разработке законопроекта "О политических партиях" был изучен опыт в этой сфере около 20 стран.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Фазаил Ибрагимли в ходе обсуждения сегодня в парламенте обновленного варианта законопроекта "О политических партиях".

Он отметил, что за прошедшие годы в Азербайджане были проведены системные, последовательные реформы, которые охватили все сферы.

"Партии, представленные в парламенте, предложили принять новый законопроект о политических партиях, что вполне обоснованно. Действующий закон о политических партиях был принят 30 лет назад. За это время в Азербайджане произошли большие изменения, которые должны быть отражены в новом законе", - сказал Ибрагимли.

По его словам, новый законопроект "О политических партиях" состоит из 6 глав и 30 статей. По сравнению с первоначальным вариантом законопроект был доработан по итогам обсуждений.

Отметим, что 26 июля текущего года Милли Меджлис предложил политическим партиям, зарегистрированным в Азербайджане, представить свои предложения по новому законопроекту "О политических партиях". За прошедший период около 50 политических партий официально представили более 250 предложений. 24 октября в Милли Меджлисе состоялись общественные слушания по новому законопроекту "О политических партиях". Следующие слушания прошли 4 ноября. На основе представленных на слушаниях предложений был подготовлен обновленный вариант законопроекта.