Законопроект о политпартиях рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса

23 ноября на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по общественным объединениям и религиозным организациям, правовой политике и государственному строительству, правам человека прошли обсуждения обновленного варианта законопроекта "О политических партиях".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, в обсуждениях приняли участие председатели комитетов Милли Меджлиса, депутаты.

Отметим, что 26 июля текущего года Милли Меджлис предложил политическим партиям, зарегистрированным в Азербайджане, представить свои предложения по новому законопроекту "О политических партиях". За прошедший период около 50 политических партий официально представили более 250 предложений. 24 октября в Милли Меджлисе состоялись общественные слушания по новому законопроекту "О политических партиях". Следующие слушания прошли 4 ноября. На основе представленных на слушаниях предложений был подготовлен обновленный вариант законопроекта.

После обсуждений законопроект был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении.