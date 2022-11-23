Крупный антироссийский митинг за выход Армении из ОДКБ

Тысячи человек собрались в самом центре Еревана с требованием, чтобы Армения незамедлительно вышла из ОДКБ.

Как передает Day.Az, сегодня состоялось заседание Совета коллективной безопасности Организации. В нем приняли участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

В Ереване ждут прибытия Путина, который примет участие на Саммите ОДКБ. Ожидается, что с прибытием российского президента градус русофобии в Армении будет поднят. Некоторые люди пришли с плакатами "Путин, вон из Армении".

Напомним, что вчера в Ереване состоялся крупный антироссийский митинг, где жители столицы требовали "выгнать Россию" из страны.

Участники шествия, держа флаги США, Франции и Украины, скандировали лозунги "Россия наш враг", "Россия вон из Армении". Руководил антироссийской акцией представитель террористов "Сасна-Црер" (ныне прикрывается названием "НДП") Ваге Гаспарян, который в ноябре 2021 года выкрикнул слова "Прощай, немытая Россия!" из стихотворения Михаила Лермонтова перед посольством России в Ереване.