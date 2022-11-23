Проект «Варданян» усиливают проектом «Осканян»?

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В зоне временной ответственности РМК на территории Азербайджана продолжается формирование "команды", которая, как рассчитывается, будет "профессионально" противодействовать интеграционным инициативам Баку. Недавно, как всем известно, нелегитимный пост получил российский миллиардер Рубен Варданян. А сегодня армянские СМИ распространили новость об очередном ожидающемся "громком назначении". На местно отправленного в отставку "главы МИД" Давида Бабаяна планируется бывший министр иностранных дел Армении, проживающий в США Вардан Осканян.

Напомним, что сирийский армянин Осканян возглавлял армянский МИД с 1998 по 2008 год при правлении Роберта Кочаряна. В роли главного переговорщика от Армении он внес неоценимый вклад в разрушение переговорного процесса и затягивание конфликта.

Осканян является критиком Никола Пашиняна. Недавно он обвинил премьера Армении в тайном сговоре с Азербайджаном и потребовал его отставки. Из чего наблюдатели делают вывод, что привлечение Осканяна в сепаратистскую тусовку не является делом рук Еревана, а вытекает из неких планов по противодействию Баку. В проект, как можно судить по Варданяну, привлекаются лица, которым их деньги и биографии позволят выглядеть легитимными за рубежом. Прежняя "власть", состоящая из военных преступников, в этой роли не воспринималась даже на уровне миротворцев. Кроме того, нынешняя тусовка, как, видимо, полагают авторы проекта, сможет противодействовать планам азербайджанской стороны.

Кто стоит за проектом и кто еще, помимо Варданяна и Осканяна станет легитимной целью для Азербайджанской армии, увидим.