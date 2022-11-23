НПО Азербайджана приняли заявление протеста против Франции

Неправительственные организации (НПО) Азербайджана провели заседание, посвященное обсуждению действий Франции, направленных против Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Агентстве НПО, на заседании было отмечено, что Сенат Французской Республики, Национальное собрание, а также ряд политических кругов этой страны в разное время открыто занимались расистской, исламофобской, тюркофобской и азербайджанофобской деятельностью.

При этом они проигнорировали тот факт, что радикальные армянские общины, действующие во Франции, организовывали нападения на посольство Азербайджана в Париже, а также на представителей азербайджанской диаспоры, проживающих в этой стране. Соответствующие учреждения Франции не предприняли необходимых мер для предотвращения этих преступных посягательств, содержащих элементы вандализма и терроризма, и стимулировали угрожающие действия армянской общины.

Участники встречи подчеркнули, что история Франции полна подобных непонятных и бесчеловечных поступков. Факты показывают, что французские политические круги не всегда были привержены демократическим ценностям, гуманистическим идеям и правам человека. Одна из горьких истин состоит в том, что за период оккупации, охватывающий 1830-1962 годы, французскими политическими кругами и армией в Алжире было убито более 1,5 миллиона человек.

Франция, называющая себя "колыбелью демократии" в Европе, сегодня продолжает свои античеловеческие действия, вместо того, чтобы исправить ошибки, допущенные в истории. Поддерживая оккупационную политику, проводившуюся Арменией на землях Азербайджана в течение почти 30 лет, Франция совершает еще одну ошибку. Трагедии, совершенные Арменией на землях Азербайджана, сравнивают с актами геноцида, совершенными Францией в Алжире.

Антиазербайджанская резолюция, принятая Сенатом Франции 15 ноября 2022 года, является необъективной и предвзятой, а также противоречит двусторонним обязательствам между Францией и Азербайджаном, и в частности принципам "Договора о дружбе, взаимопонимании и сотрудничестве", подписанного между Азербайджаном и Францией 20 декабря 1993 года. Это грубое нарушение условий договора.

Разоблачение грязного плана диверсий против Азербайджана в рамках юбилейного Саммита, посвященного 50-летию Международной организации франкоязычных стран, состоявшегося несколько дней назад на острове Джебра, Тунис, свидетельствует о наличии у французских властей специальной программы, основанной на принципах исламофобии, тюркофобии и азербайджанофобии и о том, что они всеми силами пытаются осуществить эту программу.

В конце встречи было принято заявление от имени представителей НПО. В заявлении говорится: "Мы призываем парламент и правительство Франции проявить политическую волю для предотвращения роста расистских, антисемитских, тюркофобских и исламофобских тенденций в стране. Мы предлагаем вам принять резолюцию, направленную на предотвращение подобных случаев".