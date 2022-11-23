https://news.day.az/politics/1513716.html Спецоперация СГБ в Таможенном комитете Нахчывана
Спецоперация СГБ в Таможенном комитете Нахчывана
Служба государственной безопасности проводит операцию в Таможенном комитете Нахчыванской Автономной Республики.
По информации Day.Az, есть задержанные, проводятся необходимые следственные мероприятия.
Отметим, что в СГБ Азербайджана расследуются вопросы причастности представителей Нахчыванской таможни к контрабанде в крупных размерах и хищению бюджетных средств.
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