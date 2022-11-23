Спецоперация СГБ в Таможенном комитете Нахчывана

Служба государственной безопасности проводит операцию в Таможенном комитете Нахчыванской Автономной Республики.

По информации Day.Az, есть задержанные, проводятся необходимые следственные мероприятия.

Отметим, что в СГБ Азербайджана расследуются вопросы причастности представителей Нахчыванской таможни к контрабанде в крупных размерах и хищению бюджетных средств.