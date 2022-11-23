Сегодня мы встретились с Президентом Ильхамом Алиевым. Утром мы провели прекрасные обсуждения. Но из-за определенных обстоятельств он не сможет долго пребывать в нашей стране. Я надеюсь, что в кратчайшие сроки у нас вновь будет возможность принять его в Сербии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 23 ноября Президент Сербии Александр Вучич, выступая с заявлением для печати с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"У нас с Азербайджаном есть различные возможности во многих сферах. Мы, как государства, стараемся защитить нашу территориальную целостность и представляем свои страны на международной арене. В частности, мы проводим работу по применению норм международного права. Это делается в рамках ООН, и это похвально. Но я думаю, что мы можем многому поучиться у Президента Ильхама Алиева", - подчеркнул Президент Сербии.