Сколько кибератак совершила Армения на Азербайджан во время операции «Возмездие»?

Во время антитеррористической операции "Возмездие", проведенной в августе этого года азербайджанской армией, Армения совершила DDoS-атаки на Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на информацию Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, об этом говорится в отчете структуры по III кварталу текущего года.

"Самые большие DDoS-атаки были совершены противником во время антитеррористической операции "Возмездие". Так, объем этих DDoS-атак возрос до 40 Gbps - 137 Gbps, а число запросов достигло 19,000,000 pps/сек. Кибератаки DDoS, которые продолжались 8 дней, были нацелены на 78 информационных ресурсов (15 государственных), однако с нашей стороны была обеспечена непрерывная работа 11 государственных информационных ресурсов, являющихся пользователями "AzStateNet", - говорится в отчете.