Состоялся телефонный разговор между Али Асадовым и Фуатом Октаем

23 ноября состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Фуатом Октаем.

Об этом в среду Day.Az сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

В ходе телефонного разговора была выражена обеспокоенность по поводу землетрясения, произошедшего в турецкой провинции Дюздже, Али Асадов выразил пожелания в связи со скорейшим исцелением пострадавших, устранением последствий землетрясения и нанесенного ущерба.

Было отмечено, что Азербайджан в этот трудный момент, как и всегда, находится рядом с Турцией.

Вице-президент Турции поблагодарил за проявленное внимание.