МИД Азербайджана выразил соболезнования Израилю

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с терактом в Израиле.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter.

"Выражаем соболезнования родным и близким погибшего и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Азербайджан категорически осуждает все формы и проявления терроризма", - говорится в сообщении МИД.