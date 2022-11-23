https://news.day.az/politics/1513762.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Израилю
МИД Азербайджана выразил соболезнования Израилю
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с терактом в Израиле.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter.
"Выражаем соболезнования родным и близким погибшего и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Азербайджан категорически осуждает все формы и проявления терроризма", - говорится в сообщении МИД.
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