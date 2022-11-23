Азербайджан уверенно расширяет свое присутствие в Европе

Автор: Лейла Таривердиева

Азербайджан решает задачу наращивания присутствия в Европе и обеспечения ее энергетической безопасности, и в этом деле Баку старается держать все под собственным контролем. Как показала многолетняя практика, те вопросы, к которым подключается лично Президент Ильхам Алиев, решаются быстро, четко и в интересах всех сторон. Решение казалось бы нерешаемых проблем, налаживание отношений и выработка взаимных интересов в самых непростых ситуациях - это важные моменты внешнеполитической методики Азербайджана, обеспечивающей ему прочные дипломатические тылы и расширяющие круг друзей и партнеров.

23 ноября глава государства совершил официальный визит в Сербию. Неслучайно Президент Сербии Александр Вучич, выступая с заявлением для печати с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сказал, что "мы можем многому поучиться у Президента Ильхама Алиева". В заявлении для печати после встречи с азербайджанским лидером господин Вучич заметил, что Президент Азербайджана сегодня стал самым популярным президентом в Европе и у всех всегда есть время для него. По его словам, Азербайджан и его Президент являются верными партнерами не только для Сербии, но и для всех. "Для нас достаточно слова Ильхама Алиева. Мы верим слову Президента Ильхама Алиева, оно равносильно его подписи", - подчеркнул Вучич.

У Сербии и Азербайджана много общего - они оба стараются защитить свою территориальную целостность, представлять свои страны на международной арене, проводят работу по применению норм международного права в рамках ООН, и это похвально. "Но я думаю, что мы можем многому поучиться у Президента Ильхама Алиева", - сказал Президент Сербии.

В свою очередь, Президент Азербайджана подчеркнул, что слова сербского лидера об Азербайджане являются словами настоящего друга. Отметим, что между двумя лидерами существуют дружеские отношения, и, как заметил сам глава государства, "этот фактор сыграл важную роль в стремительном развитии сербско-азербайджанских отношений". "Подписанные между нами документы составляют правовую базу наших двусторонних отношений, и среди них, безусловно, особое место занимают документы о стратегическом партнерстве. Мы являемся стратегическим партнером в прямом смысле этого слова. Потому что мы успешно сотрудничаем по многим направлениям и наше сотрудничество имеет стратегические цели", - сказал он.

Президент Ильхам Алиев особо отметил, что Азербайджан и Сербия всегда защищают и поддерживают друг друга на международных аренах, эта позиция однозначная и останется неизменной. Что касается сфер сотрудничества, то, как отметил Президент, появились новые возможности для взаимодействия в сфере природного газа и электроэнергии, в военно-технической сфере. "Мы являемся стратегическими партнерами в полном смысле этого слова, так как успешно сотрудничаем по многим направлениям, и наше сотрудничество имеет стратегические цели", - отметил он.

Конечно же, в своем заявлении Президент Ильхам Алиев коснулся и газовых ресурсов Азербайджана, играющих сегодня незаменимую роль в обеспечении энергетической безопасности многих стран. И подчеркнул, что эта роль нашей страны будет только возрастать.

Президент Вучич в этой связи отметил, что через каких-то 7-10 лет Азербайджан будет экспортировать свыше 35 миллиардов кубометров газа, и потому "мы работаем над соединительным газопроводом между Сербией и Болгарией, чтобы заранее обеспечить и приобрести значимые объемы газа у наших друзей в Баку". Кроме того, отметил он, на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым обсуждалось участие Сербии в проекте ЕС по прокладке кабеля по дну Черного моря для поставок электроэнергии из Грузии и Азербайджана.

Отметим, что с сентября будущего года Сербия рассчитывает покрывать 40 процентов своих потребностей в газе за счет азербайджанского или другого не российского газа. Газопровод мощностью 1,8 миллиарда кубометров, который соединит Сербию с Болгарией, будет заполнен газом из Азербайджана. Сербия ведет переговоры с Азербайджаном о досрочном заключении контракта на поставку газа. Сербские чиновники признают, что еще до нынешнего кризиса было ясно, что Южный газовый коридор будет иметь большую значимость, но, к сожалению, не была использована возможность построить необходимую инфраструктуру для транспортировки газа из Азербайджана и Каспийского региона. Теперь Сербия стремится наверстать упущенное. Построив коннекторы, она сможет стать не только потребителем каспийского газа, но и его транзитером. Интерконнектор Bulgaria-Serbia Interconnector Gas Pipeline, IBS планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Проект IBS поддерживается ЕС как Проект общих интересов (PCI). По IBS в Сербию через Болгарию будет поставляться в том числе газ по ЮГК из Азербайджана.

Что касается электроэнергетики, то Государственная электроэнергетическая компания Сербии EPS договорилась с Азербайджаном о закупке 2600 МВтч электроэнергии и ведет переговоры с Турцией о передаче этих объемов.

В Белграде был подписан ряд двусторонних документов. Главы государств подписали "Совместное заявление между Президентом Азербайджанской Республики и Президентом Республики Сербия", "Меморандум о создании Совета стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия" и приложение к нему "Устав Совета стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия".

Помимо этого соответствующими структурами двух стран были подписаны еще ряд документов в различных сферах. Но главным событием, несомненно, является создание Совета стратегического партнерства. Отношения двух стран и прежде находились на самом высоком уровне, теперь же они будут подкреплены институционально.

Все вопросы, которые остались еще нерешенными, будут обсуждены в Баку в ходе официального визита в Азербайджан Александра Вучича, который может состояться до конца текущего года. История официальных визитов на высшем уровне между нашими странами пока не так богата, но динамика отношений, которую можно наблюдать в последнее время, говорит о том, что ситуация вскоре изменится. Президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал в Сербии с официальным визитом в 2011 году. Президент Александр Вучич посетил нашу страну в 2018-м. Ответный визит Президента Азербайджана задержался из-за пандемии.

Думается, нынешний визит Президента Ильхама Алиева в Сербию послужит ускорению решения многих важных для наших стран вопросов. Во всяком случае, об этом можно судить по приподнятому настроению двух лидеров и оптимистичным ноткам в их заявлениях. Сербия уже вышла на дружескую орбиту Азербайджана, и все теперь будет решаться очень четко и с расчетом на перспективу.