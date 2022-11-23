Армения - незаконное государство

Армения - это незаконное государство, с которым по закону нужно решить вопрос из-за русофобии.

Как передает Day.Az со ссылкой на URA.RU, об этом заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.

"Власть в Армении была поставлена США в процессе оранжевой революции. Однако у неё от РФ зависит вопрос выживания", - подчеркнул депутат.

По его словам, быстрее нужно решать вопрос с русофобией в этом государственном формировании.

Напомним, что сегодня днем тысячи человек собрались в самом центре Еревана с требованием, чтобы Армения незамедлительно вышла из ОДКБ, звучали антироссийские лозунги с требованием "выгнать Россию" из страны. Участники акции, держа флаги США, Франции и Украины, скандировали лозунги "Россия наш враг", "Путин, вон из Армении".