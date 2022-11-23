Лукашенко о возможном заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Есть все предпосылки для заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на пленарном заседании сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване, передает Day.Az со ссылкой на БелТА.

"Многое, что мы осуждали, конечно, не подлежит оглашению. Но я человек уже опытный и не молодой в этом плане политик. Впервые был такой честный и откровенный разговор. Мы по 15 пунктам достигли договоренности. Впервые мы договорились о том (и было конкретное движение в этом направлении), что есть точки соприкосновения, чтобы прийти к согласию. Как мы все поняли по нынешнему председательствующему (премьер-министр Армении Никол Пашинян. - Прим. БЕЛТА), этот конфликт армяно-азербайджанский, если так вот будем действовать, как сегодня обсуждали, закончится и будет заключен мирный договор", - сказал Александр Лукашенко.

Президент заявил, что воспринимает это с воодушевлением.

"Коль Никол Воваевич молчит, значит, он тоже согласен с тем, что я только что сказал. Вот видите, согласен", - заметил глава Беларуси.