Дипломатический триумф Президента Ильхама Алиева в самом центре Европы

Автор: Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана

"Сто раз сразиться и сто раз победить - это не лучшее из лучшего; лучшее из лучшего - покорить чужую армию, не сражаясь". Это фраза из знаменитого трактата о военной стратегии "Искусство войны" китайского мыслителя Сунь-цзы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев продемонстрировал практическое претворение в жизнь стратегии победы над противником, не вступая с ним в бой.

В Ереване состоялся саммит ОДКБ. Безусловно, руководство Армении рассматривало данное мероприятие как очередной шанс устроить антиазербайджанскую провокацию. Но ничего путного из этого, как и ожидалось, не вышло. По итогам саммита ОДКБ в Ереване было подписано 14 документов, но ни один из них не имел антиазербайджанского характера. Ни одной строчки не было в этих документах против нашей страны!

Все это привело к настоящей истерике со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Он отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Но этот демарш ничего, кроме усмешки, ни у кого не вызвал. При этом, перед всеми был прекрасный пример того, как Президент Азербайджана Ильхам Алиев покорил противника, не вступая с ним в бой.

Да, глава нашего государства, в день саммита ОДКБ в Ереване, находился в Белграде. Где его встречали с наивысшими почестями. В знак уважения к Президенту Ильхаму Алиеву сербские власти подняли в небо военные самолеты для сопровождения азербайджанского борта N1. А после, в ходе совместной пресс-конференции, Президент Сербии Александр Вучич сделал целый ряд заявлений о роли Личности главы нашего государства в новейшей истории всего Старого Света.

"Ильхам Алиев - сегодня самый популярный человек в Европе. Он всегда обеспечивал безопасность своей страны, добился уважения к себе, заботится о своей стране и защищает ее интересы. Мы верим слову Президента Ильхама Алиева, оно равносильно его подписи", - заявил Президент Сербии. Да, в тот самый день, когда Никол Пашинян потерпел очередное фиаско, на сей разу у себя дома, Президент Азербайджана добился очередного заслуженного признания в самом центре Европы.

А ведь премьер-министр Армении наверняка тщательно готовился к саммиту ОДКБ в Ереване. Он планировал антиазербайджанскую провокацию, рассчитывал на то, что политика шантажа с его стороны обеспечит поддержку этой провокации со стороны стран-членов ОДКБ. Но этого не произошло. Точно так же, как не произошло вмешательства ОДКБ в ход 44-дневной Отечественной войны, хотя Пашинян тогда яростно обрывал телефонные линии, пытаясь вымолить покровительство у руководителей стран-членов этой Организации.

Оказалось, что у Азербайджана, который не является членом ОДКБ, друзей в данной Организации больше, чем у Армении, которая является членом ОДКБ. Вот и еще один пример реализации учения Сунь-цзы о том, как покорять врага, не вступая с ним в бой. Да, крах надежд на помощь ОДКБ в ходе 44-дневной войны - это было полное политическое, а также моральное фиаско Пашиняна. Умудрившегося удержать власть в своей стране даже после поражения в войне.

Данный пример, кстати, доказывает правоту изречения о том, что каждый народ достоин своего правителя. Армянский народ оказался достоин того, что у его руля стоит мелкий политический провокатор. Тогда как азербайджанский народ, говорю это с чувством большой гордости, достоин блестящего стратега и тактика, Президента и Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

Благодаря политике которого наша страна, за истекшие с момента окончания 44-дневной войны два года, существенно укрепила свои позиции в мире, усилилась экономически, увеличила боеспособность и боеготовность своей армии и методично, раз за разом разрушала все военно-политические провокации с армянской стороны. Все попытки покровителей Армении оказать давление на нашу страну также потерпели фиаско. Так будет и впредь. Потому, что во главе нашей страны стоит один из самых блестящих политиков современности Ильхам Алиев.