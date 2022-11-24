https://news.day.az/politics/1513957.html Посол Азербайджана встретился с председателем парламента Люксембурга
Посол Азербайджана встретился с председателем парламента Люксембурга
Посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, глава представительства Азербайджана при ЕС Вагиф Ахундов встретился с председателем парламента Люксембурга Фернандом Этгеном.
Как передает Day.Az, об этом азербайджанский дипломат написал на своей странице в Twitter.
"Был удовлетворен проведением плодотворного и открытого обмена мнениями о настоящем и будущем азербайджано-люксембургских отношений, важной роли парламентариев для поддержки сотрудничества между нашими народами", - подчеркнул посол Азербайджана.
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