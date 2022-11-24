Хмурая среда Никола Пашиняна

Автор: Лейла Таривердиева

На ереванский саммит ОДКБ в Армении возлагали большие надежды. В своих стенах добиться правды всегда бывает проще. Но это, конечно, в тех случаях, если это действительно правда. Армянская же "правда" - явление искусственное и к реальному положению дел отношения не имеющее.

В Ереване ждали продолжения обнадеживающих сочинских тенденций, которые были бы на саммите закреплены на бумаге и превратились в обязательства, ждали, как заявлял ранее Пашинян, "прояснения политической позиции" ОДКБ. Кстати, на заседании СМИД, предварявшем встречу глав государств, генеральный секретарь организации Станислав Зась особо отметил "усилия правительства Армении", а также "других" по достижению мира и открытию коммуникаций. Произносить имя Азербайджана он, видимо, не решился, глядя в глаза Арарату Мирзаяну. Зась также сообщил о проекте решения о совместных мерах по помощи Армении, подготовленных на основании мониторинговой миссии ОДКБ. В чем может заключаться союзническая помощь? Если откровенно, то единственная помощь, которая требуется нашим соседям - медицинская, причем, узкоспециализированная.

Видимо, другие участники ОДКБ тоже согласны с этим мнением, поэтому никаких бумаг с антиазербайджанскими формулировками саммитом принято не было. Эти формулировки были отвергнуты странами-членами, каждая из которых является другом и партнером Азербайджана. Рассчитывавший на нечто иное Никол Пашинян отказался подписывать итоговую декларацию и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении, потому что в них не было того, что ожидалось. Армянская сторона предложила две поправки, однако их отклонили. Как пояснил Президент Беларуси Александр Лукашенко, "мы решили не принимать их, не углубляться".

Решили не углубляться - и этим все сказано. Напрасно Пашинян встречал Владимира Путина у трапа самолета, напрасно стоял под его зонтиком в Сочи. Все было зря.

Атмосфера в Ереване в ожидании прибытия Президента России была далеко не радужной. Протесты с требованием "Россия, вон из Армении" начались еще накануне. Русофобия для Армении явление не новое, даже традиционное. В большинстве случаев подобные настроения инициируются самими властями для придания драматизма ситуации. И нельзя сказать, чтобы они всегда попадали пальцем в небо. Якобы проевропейский уклон, провозглашенный Николом Пашиняном в сентябре, когда ОДКБ в очередной раз отказалась воевать с Азербайджаном, пару месяцев назад дал свои результаты в виде неожиданных заявлений Президента Путина накануне встречи Сочи. Однако, хотя эти заявления и прозвучали, антироссийские настроения в армянском обществе уже не удалось остановить. Очень уж поверили армяне, что их страна действительно изгонит российскую базу, вступит в НАТО и будет посылать бывшего стратегического союзника по известному адресу. Разочарование только усилило традиционную антироссийскую повестку.

Армения всегда требует, но никогда не предлагает свою помощь. Да, страна бедная, слабая и как партнер ненадежная. Но что-то же она может сделать для партнеров, от которых требует невозможного. Требуя военной помощи против Азербайджана, в Ереване не задумываются, что тоже имеют обязательства и с нее могут в ответ потребовать исполнения "супружеского долга". Почему бы, например, армянам не предложить России свою помощь в Украине? Их "непобедимые" активно воюют против украинцев в составе неофициальных вооруженных бандформирований. А слабо взять и официально поддержать Москву? Фактически это будет то же, чего армяне требуют от русских для себя, и это тоже будет противоречить международному праву и разуму. Или, может, Армения отправит солдат защищать Беларусь, если вдруг у той возникнут проблемы? Армянское миротворчество, как показали январские события в Казахстане, не идет дальше "охраны" картошки на рынке.

В целом, обстановка на ереванском саммите ОДКБ была достаточно нервозной. Выражения лиц официальных гостей говорили о том, что они рады были бы оказаться сейчас где угодно, только не здесь. В мире осталось не так уж много стран, готовых воспринимать Армению всерьез, а на постсоветском пространстве таковых больше нет. Россия просто терпит, потому как Армения это якорь, удерживающий ее позиции на Южном Кавказе. Армения - ее детище, ее творение, и она чувствует ответственность за того, кого приручила. Проект не удался, однако в него слишком много вложено, чтобы взять и оставить все кому-то, кто подберет.

А кто подберет Армению, если та станет "сиротой"? Вряд ли выстроится большая очередь. Эта страна никому, по большому счету, не нужна. Сейчас у Запада есть азарт отыграть ее у России, а если последняя бросит ее сама, сражаться на этом фронте будет не за что, и азарт угаснет. Армения дружить не умеет, точнее, умеет дружить только против кого-то. А много ли найдется желающих дружить с Ереваном против Баку?

Самое время напомнить слова, сказанные недавно Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которые прекрасно иллюстрируют случившееся накануне в Ереване: "У нас немало друзей даже в организациях, в которых мы не состоим, и события последних лет, месяцев это еще раз продемонстрировали. Возьмем, к примеру, Организацию Договора о коллективной безопасности. Мы не является членами этой организации, Армения - является и по линии этой организации намеревалась предъявить нам необоснованные претензии, фактически хотела поставить страны-члены этой организации лицом к лицу с Азербайджаном. Это - большая провокация и большое преступление. Однако другие члены этой организации не повелись на эту провокацию. Некоторые в своих выступлениях довели Армению до такого состояния, что там до сих пор не могут забыть этого".

Да уж, в Армении точно не забудут унижения, пережитые Сержем Саргсяном, когда его сажал на место Нурсултан Назарбаев, или когда тогдашний глава Казахстана демонстративно не приехал на саммит ОДКБ в Ереване после апрельских боев 2016 года. А сколько оплеух получили Пашинян от Президента Беларуси. Месяц назад отчитал его как мальчишку и указал немедленно договариваться с Баку, пока не стало хуже. Лукашенко не раз заставлял Никола бледнеть или краснеть и до того "задразнил", что тот готов бежать при его появлении. Как вчера, например. По всему медиа-пространству разошлись кадры, на которых Лукашенко широкими шагами надвигается на премьера Армении, сжавшегося в ожидании очередной подколки и готового сбежать. И ведь не напрасно боялся. "Ты чего такой хмурый?" - громко поинтересовался белорусский коллега, и теперь эта фраза крепко прилепилась к образу Пашиняна.

Итак, декларация Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (СКБ ОДКБ) и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении "отправлены на доработку". Под доработкой подразумевается включение в документы удовлетворяющих Ереван определений.

Чего, как понимают и в самой Армении, не произойдет. И будет, действительно, самым правильным последовать совету Президента Беларуси, пока не стало хуже. Ведь, как говорят умные люди, судьба ведет тех, кто хочет, и влачит тех, кто не хочет.