Армянские мины закладывались для уничтожения миллиона жизней

Начато расследование по поступившему в прокуратуру обращению об обнаружении на освобожденных от армянской оккупации территориях очередного массового захоронения. Захоронение обнаружено в разрушенном селе Сарыджалы Агдамского района и содержит останки 15 человек. Предполагается, что останки принадлежат людям, убитым армянскими захватчиками 24 июля 1993 года, то есть на следующий день после оккупации Агдама.

Еще одну страшную находку сделали на днях азербайджанские саперы. При работах в направлении высоты Сарыбаба Лачинского района было обнаружено свежее минное поле. Обезврежено 350 противопехотных мин, заложенных недавно. Мины армянского производства и выпущены в 2021 году.

Наш собеседник - депутат Милли Меджлиса, член Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, президент Азербайджанского Общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

Массовые захоронения на освобожденных землях

К сожалению, массовые захоронения - обычное явление в истории войн. По сей день продолжают обнаруживаться массовые захоронения времен Второй мировой войны. Или возьмем события в Югославии. Массовые захоронения в Сребреннице говорят о том, что во время войн отношение к гражданским лицам и военнопленным часто идет вразрез с гуманитарным правом, с положениями Женевских конвенций и международных протоколов, принятых в рамках ООН.

Массовое захоронение в селе Сарыджалы Агдамского района, в котором обнаружены останки 15 человек, один из таких трагических фактов.

В Азербайджане вопросами, связанными с военнопленными, занимается Международный Комитет Красного Креста (МККК). Мандат же Азербайджанского Общества Красного Полумесяца подразумевает помощь в чрезвычайных ситуациях, в рамках определенных гуманитарных программ.

Я затрону данную тему как член Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших

В 2009 году МККК, Азербайджанское общество Красного Полумесяца и Госкомиссия подписали соглашение о сотрудничестве. Эта программа называлась Антимортан. Она предусматривала сбор информации о без вести пропавших гражданах Азербайджана. Это около 4 тысяч дел. Наши волонтеры по всему Азербайджану проводили опросы, говорили с близкими пропавших. Все анкеты были заполнены и переданы МККК. Тот, в свою очередь представил все документы Госкомиссии. Программа нацелена на то, чтобы в будущем, когда будут обнаруживаться массовые захоронения, собранная информация помогла при идентификации останков определить, кому они принадлежат. Многие семьи до сих пор живут надеждой, что их без вести пропавшие близкие живы.

С точки зрения морали, обнаруженное в Агдаме массовое захоронение демонстрирует, что и в наше время имеет место бесчеловечное отношение к людям другой национальности. Мы на протяжении 30 лет как страна, имевшая около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, 20 процентов территорий которой были оккупированы, сталкивались с этой несправедливостью. И сегодня обнаруживаем останки людей, которые в период Первой карабахской войны (возможно, и Второй) были уничтожены противником.

Думаю, что та программа, которую мы реализовали с МККК, поможет в идентификации обнаруживаемых сегодня на освобожденных землях останков. Нужно определить, кому принадлежат останки, военные это или гражданские, после чего уже устанавливается, какие положения международного права были нарушены в рамках Женевской конвенции. Эти положения разные для преступлений в отношении военнопленных и гражданского населения.

Четыре тысячи без вести пропавших... Это тысячи семей, которые живут десятки лет в неопределенности, не зная, что стало с их близкими. Это вдовы, которые ждут до сих пор своих мужей, дети, продолжающие ждать своих родителей. Это очень глубокая и трагическая тема. Мы общаемся с семьями пропавших без вести. И, знаете, бывали случаи, когда наших волонтеров даже не пускали на порог. На вопрос "почему?" нам отвечали, что не верят, что наши действия способны принести какую-то пользу. Но такое происходит редко. В большинстве случаев наших волонтеров по-доброму принимали и делились всей требуемой информацией. А информация требуется самая подробная, вплоть до шрамов и родинок, чтобы в будущем при обнаружении захоронений собранные анкетные данные помогли определить, кому принадлежат останки.

Выяснение судьбы без вести пропавших это очень тяжелая работа. Но сделать это необходимо.

350 спасенных жизней

Обнаруженные в Лачине армянские мины - тоже, к сожалению, не первый такой факт.

Каждая мина это жизнь человека. И не только человека, а любого другого живого существа. Это средство уничтожения жизни, целенаправленная методика уничтожения противной стороны, в данном случае - азербайджанского населения. Каждая мина закладывалась армянской стороной с этим расчетом. Если учесть, что, по предварительным расчетам, противной стороной было заложено около миллиона мин, они закладывались для уничтожения миллиона жизней. Это очень большая цифра.

Да, армянская сторона предоставила нам карты минных полей, но их достоверность составляет только 20 процентов. Ну хоть что-то... 20 процентов это 200 тысяч мин, и если мы сумеем их обезвредить, это будет означать сохранение 200 тысяч жизней. 350 обезвреженных мин под Агдамом это 350 спасенных жизней.

При отступлении армии часто имеет место хаотичное размещение мин, и на карты минных полей, созданных армянами во время и после Второй карабахской войны, скорее всего, рассчитывать не приходится. Но если бы мы в целом имели хотя бы 50 процентов точности минных карт, нашим военным, саперам и другим специализированным структурам работать было бы намного легче.

Считаю, что необходимо продолжать контактировать с противной стороной по этому вопросу и стараться добиваться более точных карт. Это очень кропотливая работа, связанная также с опросом участников событий. Сегодня существуют новые технологии, позволяющие распознавать и обезвреживать мины. У АNАМА имеются необходимые технические средства.

Ответственность Армении

Тот факт, что Армения не присоединилась к международной конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, может быть, позволяет ей уклониться от ответственности юридической, но моральная ответственность на ней лежит огромная, потому что это - преступление против человечности. Повторю: каждая мина это одна жизнь. Возьмем последний факт. В Лачине ведь найдены мины не тридцатилетней давности, а изготовленные в 2021 году. Причем, эти диверсионные действия были осуществлены в зоне временной ответственности российских миротворческих сил. Заложить 350 мин это дело не простое, и наверняка работа велась армянской стороной спокойно и без помех. Думаю, все эти моменты, все обстоятельства минирования указанной территории должны быть учтены.

Несмотря на то, что после 44-дневной войны прошло два года, противная сторона продолжает демонстрировать человеконенавистничество. Ведь соседям понятно, что на деоккупированные территории будут переселяться мирные граждане, здесь будут строиться дороги, создаваться инфраструктура. В этих районах обширные сельскохозяйственные угодья, возвращающиеся люди будут здесь пахать, заниматься животноводством.На сегодня уже 250 человек пострадало от мин, многие из них погибли. А что будет, когда мы начнем в массовом порядке возвращать на эти земли людей?

Хочу подчеркнуть - сегодня на территории Армении нет ни одной мины, которая была бы заложена азербайджанской стороной с целью уничтожения армянского населения. Все трагедии происходят на нашей территории. Армяне отходят и минируют. Это еще раз говорит об их вандальном отношении к человеческой жизни и самой земле. Если вы бывали на освобожденных землях, то, наверное, видели, во что превратили оккупанты наши города и села. Не случайно Агдам называют Хиросимой Кавказа. Не осталось камня на камне, земля мертва.

И когда осознаешь, что все это зло было сотворено людьми, невольно задаешься философским вопросом: как может человек относиться так к тому, что было создано Всевышним?

Лейла Таривердиева