ОДКБ отказала Еревану в реванше против Баку

Автор: Мехти Ахмедзаде

На протяжении своего 30-летнего существования в качестве "независимого государства" Армения всегда ожидала, что какая-то иностранная сила спасет ее от проблем и протянет руку. Армяне постоянно полагались на помощь русских, французов, американцев, иранцев, индийцев, греков...Но никто никогда не приходил их спасать. Кажется, после такой длинной череды разочарований армяне наконец должны были хоть что-то осознать, что никто не придет им на помощь, что во всех своих бедах они виноваты сами.

Тем не менее, Ереван продолжает ходить от одного возможного спасителя к другому, пытаясь найти того, кто ему поможет. Во время Второй Карабахской войны Армения пыталась втянуть Россию в контрнаступительную операцию, которая велась на территории Азербайджана, после нее помощь запрашивалась у Запада, в частности, США, Франции. Были попытки расшатать отношения Баку и Тегерана, велись переговоры с противниками Израиля, Турции и Пакистана. В конечном итоге армянство каждый раз оставалось у разбитого корыта, ибо никто не собирался портить отношения с развивающимся Азербайджаном, вопреки своим интересам, а тем более из-за нищей Армении.

В своей последней попытке хоть как-то повлиять на новую реальность в регионе, армянское правительство направило свои взоры в очередной раз на ОДКБ. На встрече стран-участниц Договора, состоявшейся 28 октября, председательствующий в организации Пашинян, задал глупые вопросы и высказал нелогичные тезисы, попытался обвинить всех в бездействии против "агрессии Азербайджана". Премьер Армении пытался настроить всех против нашей страны, но не получилось. Как было видно по кадрам трансляции, участники встречи, кажется, давно уже были сыты по горло поведением Воваевича. Молчание в тот день прервал президент Беларуси Александр Лукашенко, который посадил Никола на место. Слова белорусского лидера помнят все, приводить снова их не будем.

С тех пор пошел месяц и лидеры ОДКБ собрались вновь, в Армении. Был и Путин, и Лукашенко, и Токаев...все были. Армения не могла упустить свой шанс и вновь предприняла попытку столкнуть ОДКБ с Азербайджаном. Но не тут то было.

Все началось с приветствий. Пашинян, встречая глав государств ОДКБ, выглядел подавленным. Лукашенко не мог это не прокомментировать. "Что ты такой хмурый?" - сказал президент Беларуси. Пашинян же в ответ молча повернулся и предложил пройти в зал заседания. Там, армянский премьер выступил со вступительной речью, где сразу же начал катать бочку на организацию. Ту самую про "бездействие против Азербайджана". Какая реакция была в итоге у президентов? Путин перечитывал бумаги, Лукашенко кратко поговорил с помощником, Рахмон сел поудобнее, Жапаров протирал очки, Токаев смотрел вдаль.

То есть все проигнорировали бестолковую ахинею Воваевича, ибо давно уже всем, кроме него самого, понятно, что пора идти дальше. Пора подписать договор с Азербайджаном. Президент Беларуси, не оглашая подробностей, вкратце намекнул на то, о чем говорили лидеры ОДКБ, заявив, что есть все предпосылки для заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

"Многое, что мы осуждали, конечно, не подлежит оглашению. Но я человек уже опытный и не молодой в этом плане политик. Впервые был такой честный и откровенный разговор. Мы по 15 пунктам достигли договоренности. Впервые мы договорились о том (и было конкретное движение в этом направлении), что есть точки соприкосновения, чтобы прийти к согласию. Как мы все поняли по нынешнему председательствующему , этот конфликт армяно-азербайджанский, если так вот будем действовать, как сегодня обсуждали, закончится и будет заключен мирный договор", - сказал Александр Лукашенко, заявив, что воспринимает это с воодушевлением.

"Коль Никол Воваевич молчит, значит, он тоже согласен с тем, что я только что сказал. Вот видите, согласен", - заметил глава Беларуси.

Причем, о том, что помогать Армении никто не собирался было ясно еще во время закрытого заседания, которое в тот же день проводилось под председательством главы МИД Армении Арарата Мирзояна. Журналистов попросили выйти, стрим прервался, но в какой-то момент включился. Причем именно в тот момент, когда Лавров говорил интересные вещи.

"Если мы отложим решение помочь Армении, то что будет с декларацией и заявлением? Мне кажется, было пакетное соглашение, поэтому, вероятно, в рабочем порядке мы подпишем его позже", - сказал глава российского внешполитического ведомства, из чего все, даже сами армяне сделали вывод, что на закрытом обсуждении Еревану ясно дали понять, что хватит проталкивать эту тему.

В общем, Путин и Ко. отказали Армении. Снова. По итогам саммита в Ереване не был принят проект решения об оказании помощи Армении. Если организация, членом которой ты являешься, не принимает нужный тебе документ из-за нежелания портить отношения с Азербайджаном, с которым ты два года назад воевал - то о чем тут еще говорить? Песков, отвечая на вопрос журналистов, заявил что Пашинян охарактеризовал все словом "фиаско".

Тут вспоминаются недавно сказанные Президентом Ильхамом Алиевым слова о том, что в ОДКБ у Азербайджана больше друзей, чем у Армении.

Напомним, что на мероприятии, посвященном 30-летию создания партии "Ени Азербайджан", глава нашего государства, затронув тему того, как наши международные позиции значительно укрепились.

"Мы стали первой страной на пространстве СНГ, которая была избрана членом Совета Безопасности ООН при поддержке 155 стран. В 2019 году мы единогласным решением 120 стран были избраны председателем Движения неприсоединения и благодаря нашей успешной деятельности на этом посту срок нашего председательства был продлен еще на один год, и мы будем председательствовать до конца следующего года. Мы осуществляем успешную деятельность в рамках Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств и многих других организаций. У нас немало друзей даже в организациях, в которых мы не состоим, и события последних лет, месяцев это еще раз продемонстрировали. Возьмем, к примеру, Организацию Договора о коллективной безопасности. Мы не являемся членами этой организации, Армения - является и по линии этой организации намеревалась предъявить нам необоснованные претензии, фактически хотела поставить страны-члены этой организации лицом к лицу с Азербайджаном. Это - большая провокация и большое преступление.

Однако другие члены этой организации не повелись на эту провокацию. Некоторые в своих выступлениях довели Армению до такого состояния, что там до сих пор не могут забыть это. То есть, о чем это говорит? В этой организации у нас друзей больше, чем у Армении. Почему? Из-за нашей политики, из-за того, что мы - надежный партнер. Почему отношение к Армении негативное? Потому что они лгут везде, и, как говорится, не осталось никого, к кому бы они не обратились, чтобы решить свои проблемы. Все это очевидно, все это видят, все это знают", - сказал глава государства.

Страны-члены ОДКБ видят большой потенциал Азербайджана, его политику, направленную на последовательное, четкое, равноправное сотрудничество, и принимают нашу страну как надежного партнера. Пашинян хотел использовать встречу как возможность обвинить Азербайджан и заставить его отказаться от своей позиции, но ему это не удалось. Страны-члены ОДКБ прекрасно понимают, что Армения хочет посредством Организации реализовать свои амбиции и при этом не учитывает интересы других. Ереван даже не пытается об этом думать.

Что будет дальше, думаем, всем понятно. Учитывая поднятый в день Саммита градус русофобии среди армян, правительство страны-капутилянта теперь будет искать поддержку в другом месте - на Западе, Индии, Иране. Где угодно, лишь бы помогли. Армения ведет себя так, как будто все ей должны, даже если это противоречит интересам всех.

Армяне, похоже, не понимают, что приоритетом каждого народа является защита своих национальных интересов, а не Армении. Никто не обязан помогать. Поэтому его обращения армян к тем или иным организациям не имеют и не будут иметь никакого действия. Это и есть главный фактор того почему Ереван всегда терпит фиаско по всем фронтам. Сами 30-лет назад заворили для себя кашу, сами теперь расхлебывайте. К тому же, Азербайджан не ведет воинственную риторику. А мог бы, как победитель. Напротив, Баку говорит о восстановлении отношений. Конфликт давно затух, всем нужен лишь мир в регионе Южного Кавказа. Не осознает это только Армения.