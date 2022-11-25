Армению используют для создания напряженности на Южном Кавказе

Руководству Армении и тем армянам, которые хотят достойной и мирной жизни своему народу, пора перестать вообще на кого-то надеяться. Им надо начать жить своим умом, заняться собственной экономикой, социальной сферой, подготовкой кадров. С этим там большие проблемы. Пока Армению просто используют как хоть и маленький, но все же фактор оказания давления на третьих игроков и для создания напряженности на Южном Кавказе. А вот тут можно насчитать целый полк желающих погреть руки. Армения скоро окончательно свалится на уровень квазигосударства, весь смысл существования которого это распил средств, идущих по линии военных поставок и гуманитарных вложений. На самом деле, при таком раскладе, руководству Армении население вообще не нужно. Как ни анекдотично это звучит.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Армянские ресурсы сегодня полны разочарования. А что армяне и лично Пашинян ждали от ОДКБ? Оно трещит по швам, как и вся архитектоника т.н. постсоветского пространства. Путин, правда, похвалил ОДКБ, но отметил, что кроме успехов, внутри этой организации есть и проблемы. По его оценке, эффективность ОДКБ подтвердила миротворческая операция в Казахстане, которая "позволила предотвратить захват власти экстремистами, помогла стабилизировать внутриполитическую ситуацию в республике". О том, каков реальный вклад операции ОДКБ в решение внутренних проблем Казахстана, поговорим в другой раз. Я имела возможность мониторить эту ситуацию с самого начала и общаться с российскими военными, которые принимали участие в этой "стабилизации". Отмечу, однако, что ранее попытка Пашиняна использовать потенциал ОДКБ против Азербайджана потерпела фиаско. По вполне понятным причинам.

Оказывается, на заседании ОДКБ 23 ноября, Никол Пашинян ожидал "четкой политической оценки" относительно сентябрьской эскалации на армяно-азербайджанской границе и "принятия дорожной карты по восстановлению территориальной целостности Армении после агрессивных действий Азербайджана". Пашинян забыл, что это по его вине уже два года не подписывается мирный договор и на стадии разговоров остается важнейший вопрос - демаркация и делимитация границ. О какой границе говорит Пашинян?

Пашинян отказался подписать два итоговых документа и заявил, что "для нас принципиальную важность имеет подтверждение зоны ответственности ОДКБ в Республике Армения. Само существование такой формулировки может показаться странным, но, изучая контекст наших последних обсуждений, мы пришли к выводу, что это имеет крайне важное значение". Иными словами, Армения заварила кашу с оккупацией чужих территорий 30 лет назад, уничтожала местное население, фактически, провела этническую чистку, превратила в руины памятники и объекты материального и культурного наследия Карабаха. А теперь, просит о чем-то ОДКБ. О чем? О том, чтобы им дали разыграть вторую серию?

При таких претензиях Пашинян дискредитирует не только ОДКБ, но и наглядно демонстрирует, что поддерживающий его армянский народ нуждается в денацификации. Во всяком случае, если и оказывать поддержку Армении, то направляя специалистов, которые займутся дефашизацией ее населения.

Напрасно Пашинян встречал президента России у трапа самолета. Путину сейчас просто не до армян. Россия переживает один из сложнейших периодов своей истории. Нанесен колоссальный урон ее престижу и международной репутации по причине военных неудач в Украине. И скрывать это уже невозможно.

Хочу немного отклониться от темы и сказать, что я далеко не в восторге от действий российской власти на международной арене. Если не выразиться еще жестче. Чего, впрочем, никогда не скрывала. Даже, работая во внешнеполитическом ведомстве. За свои прогнозы в СМИ регулярно получала нагоняй от какого-нибудь канувшего ныне в лету начальника. Но могу миллион раз подписаться под словами генерала Дмитрия Карбышева: "Я Родиной и честью не торгую". Сейчас под реальной угрозой находится уже территориальная целостность России. И это во многом является следствием российско-украинского военного конфликта, обострившего внутренние проблемы и показавшего все изъяны нашей государственной машины, в том числе, пропагандистской. В западных СМИ, и не только там, активно обсуждаются различные сценарии из серии "а что дальше делать с Россией в случае ее поражения в ходе специальной военной операции". И много чего еще.

Так что не до Пашиняна сейчас. У трапа он будет встречать Путина или где еще. Бесполезно!

Армения действительно ищет единомышленников против Азербайджана. Но все выходит коряво. Как недавно на саммите Франкофонии. Франкофония это, конечно, объединение с большим ресурсом. Серьезная транснациональная сеть. Напомню, что Франкофония это международная организация франкоязычных стран. Основные ее задачи это продвижение французского языка, поддержка многоязычия и культурного разнообразия, содействие миру, демократии и так далее. Главным критерием для вступления в организацию считается не степень владения французским языком населения того или иного государства (хотя это приветствуется), а наличие культурных связей с Францией, сложившихся на протяжении десятилетий и даже веков.

Армения тоже член этой организации и, похоже, рассматривает ее как средство влияния на страны и народы. Но Франкофония это просто одна из многочисленных международных организаций. И армянская тема в ней далеко не основная. Пашинян решил задействовать всех: от общества по защите амурских тигров до организаций по поддержке развития неконтактных племен Амазонии? Ну, флаг ему в руки. Только дело от этого не сдвинется.

Выход один: подписание мирного договора с Азербайджаном, делимитация и демаркация границ. Принесение официальных извинений за длительную пропаганду клеветнической идеи "геноцида армян", что нанесло ощутимый ущерб репутации, прежде всего, Турции. Ничего иного посоветовать официальному Еревану не могу.

Лейла Таривердиева