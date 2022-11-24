Москва продолжит работать над нормализацией отношений между Баку и Ереваном для установления мира на Южном Кавказе.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

"Москва настаивает на необходимости выполнять договоренности. Для предотвращения инцидентов Россия поддерживает контакты на политическом уровне с обеими странами", - отметила она.