https://news.day.az/politics/1514031.html Делегация НАТО посетила ВМС Азербайджана - ФОТО
Гостям был представлен брифинг об истории и направлениях деятельности ВМС Азербайджана.
Делегация НАТО посетила ВМС Азербайджана - ФОТО
В рамках "Дней НАТО" продолжается визит в Азербайджан представителей Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе.
Как сообщает в четверг Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, 24 ноября делегация посетила ВМС.
Гостям был представлен брифинг об истории и направлениях деятельности ВМС Азербайджана.
Затем состоялись выступления представителей Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе, посвященные истории создания, структуре и общей деятельности НАТО.
После завершения презентаций были даны ответы на интересующие вопросы.
В заключение было сделано фото на память.
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