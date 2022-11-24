В Актау пройдет встреча министров Азербайджана, Турции и Казахстана

25 ноября в казахстанском городе Актау состоится очередная трехсторонняя встреча министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана.

Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщило министерстве иностранных дел Турции.

Ожидается, что во встрече также примет участие грузинская сторона. Встреча направлена на усиление существующей координации по вопросам, представляющим интерес для трех стран, и укрепление региональных связей.

На заседании планируется подписание "Дорожной карты на 2022-2027 годы" по развитию и эксплуатации маршрута Среднего коридора, проходящего через Турцию, Азербайджан и Казахстан, в соответствии с Бакинской декларацией.