https://news.day.az/politics/1514128.html Джейхун Байрамов прибыл с визитом в Актау
Джейхун Байрамов прибыл с визитом в Актау
25 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл с визитом в Актау для участия во второй трехсторонней встрече министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
В министерстве сообщили, что как продолжение первой встречи, состоявшейся в Баку 27 июня 2022 года, целью данной площадки является содействие развитию скоординированного сотрудничества между упомянутыми странами в сфере транспорта, транзита, связи, торговли и ряда других направлений. Ожидается также участие грузинской делегации во встрече в Актау.
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