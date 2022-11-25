25 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл с визитом в Актау для участия во второй трехсторонней встрече министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

В министерстве сообщили, что как продолжение первой встречи, состоявшейся в Баку 27 июня 2022 года, целью данной площадки является содействие развитию скоординированного сотрудничества между упомянутыми странами в сфере транспорта, транзита, связи, торговли и ряда других направлений. Ожидается также участие грузинской делегации во встрече в Актау.