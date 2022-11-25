Заявление азербайджанцев Франции

Азербайджанцы Франции выступили с заявлением относительно позиции официального Парижа в отношении нашей страны.

Как передает Day.Az, в заявлении говорится:

"Мы, азербайджанцы Франции, считая проект резолюции номер 388, не служащего процессу нормализации между Азербайджаном и Арменией и бросающего тень на миротворческий процесс в регионе, который будет вынесен на обсуждение Национальной ассамблеей Франции 28 ноября 2022 года, крайне опасным с точки зрения права и справедливости, выражаем решительный протест и резко осуждаем столь предвзятый подход авторов проекта. Заявляем, что этот шаг, прежде всего, является тяжелым моральным ударом для всех азербайджанцев, много лет проживающих во Франции и интегрировавших во французское общество, а также считающих Францию близкой для себя. Данный проект, в первую очередь, полностью противоречит исторически существовавшей идее французов "Свобода, равенство, братство", нравственности и нормальной политической логике. Считаем вынесение на обсуждение Национальной ассамблеей страны, стремящейся стать для мира примером в сфере свободы человека, демократии и равенства прав, такого документа с грубым нарушением общепринятых норм и принципов международного права и правил морали, является не только ошибочным шагом в политическом отношении, но и большой несправедливостью.

Эту несправедливость в отношении такой страны, как Азербайджан, ведущей борьбу за свою свободу, суверенитет, восстановление территориальной целостности, следует воспринимать как несправедливость в отношении демократии в целом, что, в свою очередь, не отвечает ни международному праву, ни элементарной логике.

Обращаясь к авторам проекта, хотим сказать, что проектом упомянутой резолюции вы, отвернувшись от Азербайджана - страны, живущей ценностями мультикультурализма, оказываете поддержку захватнической Армении, являющейся тоталитарным, моноэтническим государством.

С чувством сожаления напоминаем, что страна, в которой мы годами живем и осуществляем успешную деятельность, и которая закрывает глаза на изгнание из родных очагов сотен тысяч азербайджанцев в период 30-летней оккупации, лишение их основных прав человека, убийство армянами тысяч наших соотечественников, беспощадные пытки, которым они были подвергнуты, уже не в первый раз демонстрирует столь предвзятый подход. Так, наша историческая Родина Азербайджан столкнулась с враждебным отношением и несправедливостью Французского государства и правительства не только в дни Отечественной войны против армянских оккупантов в 2020 году, но и во время Первой Карабахской войны (1991-1994 годы). Кроме того, принятие несколько дней назад Сенатом, являющимся верхней палатой парламента, соответствующей резолюции еще раз подтверждает, насколько "справедливым" является представление Франции о справедливости.

Выдвижение не сочетающихся ни с каким правом и справедливостью условий и обвинение Азербайджана сначала принятой Сенатом резолюцией, а теперь - вынесением на обсуждение такого же проекта нижней палатой парламента следует расценивать как историческое лицемерие и абсурд.

Франция, находящаяся рядом с чинящей террор Арменией, а не подвергшимся агрессии Азербайджаном и поддерживающая ее территориальные притязания против нашей Родины, тем самым в очередной раз грубо нарушает принципы международного права, открыто защищает армянский фашизм.

Понятно, что известный проект резолюции, рассчитанный на обострение военно-политической ситуации на Южном Кавказе, предотвращение подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, подстрекая Армению, вот уже два года не выполняющую Заявления от 10 ноября, постоянно осуществляющую политику террора и провокаций против нашей страны, и реваншистские силы в Армении на продолжение грязных деяний, усилит тенденции противостояния и будет препятствовать миру, стабильности и прогрессу в регионе.

С другой стороны, не следует забывать, что Азербайджан - член Программы "Восточное партнерство" Европейского Союза (ЕС), неофициальным лидером которого является Франция. Данный проект Национальной ассамблеи является серьезной угрозой территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, серьезной попыткой формирования, пропаганды мнения о новой захватнической деятельности и войне. Aссамблее следует иметь в виду, что этот шаг Франции, создавая недоверие к результатам трехсторонней встречи, проведенной в Брюсселе между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при посредничестве президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля в целях утверждения мира, формирования атмосферы доверия в регионе, нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, направлен против Совета ЕС. Тем самым Франция, уклоняясь от выполнения принятых международных обязательств, бросает тень на посредничество любой структуры Европейского Союза в таких вопросах, что послужит лишь созданию проблем перспективе ЕС в будущем, превращению структуры в ненадежную организацию.

Азербайджанцы Франции еще раз заявляют, что Национальной ассамблее Франции следует, отказавшись от принятия этого позорящего ее проекта резолюции, исправить историческую ошибку и не способствовать развязыванию нового противостояния на Южном Кавказе, защищая несправедливые притязания чинящей террор Армении. Требование права и справедливости понятно каждому, и Франция, как все, должна с уважением относиться к этому требованию.

В заключение, приглашая членов Ассамблеи на освобожденные от армянской оккупации территрии Азербайджана, призываем их стать свидетелями армянского вандализма, после чего еще раз рассмотреть принцип "справедливого подхода".