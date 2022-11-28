Продажный Менендес все-таки попался

На минувшей неделе в Комитете Сената США по международным отношениям прошли слушания по американской политике на Кавказе. По итогам армянский лоббист Менендес выразил свое разочарование обсуждениями, заявил, что "США - в одной постели с Азербайджаном" и обещал пожаловаться госсекретарю. Также стало известно, что Менендес обвиняется в коррупции и на него заведено дело. Плохо идут дела и у других давних лоббистов армянских интересов в Конгрессе. Адам Шифф снят с поста председателя комитета по разведке, лишилась должности главы Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Можно ли говорить о том, что армянскому лобби стало труднее "работать"?

"Разумеется", - сказала, отвечая на этот вопрос Day.Az, американский аналитик, юрист и правозащитник Ирина Цукерман.

Армянское лобби, отметила она, в основном рассчитывало на Демократов в Конгрессе, что для любых лоббистов ошибка. Более умная стратегия - развивать отношения с двумя партиями, чтобы не было политического перерыва, когда одна из них не у власти. Более того, при всех своих возможностях, армянское лобби всегда надеялось на небольшую группу сподвижников, известную всем поимённо, что также не слишком правильный расчет.

"Во-первых, у таких людей репутация коррумпированных продажных личностей, и их собственные сотрудники в Конгрессе заранее знают и предвосхищают их позиции. Явно односторонние аргументы бросаются в глаза и в некотором смысле ограничивают влияние. Так что армяне сами виноваты в просчете, инвестировав все свои усилия в ограниченное число участников политического процесса и даже особенно не пытаясь за долгое время взаимно устраивающих отношений расширить горизонт в пользу новых лиц. Теперь они оказались не удел, но в основном винить в этом могут только себя", - считает Цукерман.

Явно продажный Менендес, по ее словам, все-таки попался, Шифф понял, что в ближайшем будущем ничего ему не светит и ищет возможность заработать побольше в частной сфере, а прочие участники теперь низвержены на второстепенные роли. Смогут ли армянские лоббисты за следующие два года вернуть свое влияние вкупе с новыми членами Конгресса? Похоже, что такая мысль им просто еще не пришла в голову, заметила наша собеседница. Американский эксперт также считает, что армянам придется туго из-за потери "дорогого лидера" Нэнси Пелоси.

"Новый лидер Демократов, скорее всего, будет из Бостона где у армян не такое обширное влияние. Тем не менее, они наверняка все-таки будут стараться налаживать связи по мере возможностей и искать союзников в более широком масштабе среди антитурецких сил, например, среди защитников греческих интересов. Думаю, в интересах Баку было бы принять превентивные меры и помешать этому гипотетическому союзу, найдя почву для сотрудничества с представителями эллинистических интересов, например, в вопросах энергетики и противостояния российской угрозе. Более того, азербайджанская сторона на самом деле имеет немалый потенциал в Конгрессе, так как ее интересы согласуются с общими интересами. В отличие от армянского лобби, имеющего на руках только давно всем надоевшую "геноцидную" карту. Однако Баку следует быть более настойчивым и сотрудничать более широко, приглашать конгрессменов в Азербайджан, вести дискуссии не только касательно Армении, но и вопросов, интересующих американскую сторону, например, Ирана, терроризма, энергетики, климатических изменений, экономической интеграции и так далее. У армянских лоббистов на это нечем ответить", - сказала Ирина Цукерман.

Лейла Таривердиева