Минобороны Азербайджана опровергло ложь армян

Распространенная противником информация о том, что с 21: 30 до 22: 30 24 ноября подразделения Азербайджанской Армии якобы открыли огонь в направлении позиций подразделений вооруженных сил Армении, является ложью, не соответствует действительности.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.

"Мы категорически опровергаем эту информацию, распространяемую Министерством обороны Армении", - отмечается в сообщении.