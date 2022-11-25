https://news.day.az/politics/1514174.html Минобороны Азербайджана опровергло ложь армян
Минобороны Азербайджана опровергло ложь армян
Распространенная противником информация о том, что с 21: 30 до 22: 30 24 ноября подразделения Азербайджанской Армии якобы открыли огонь в направлении позиций подразделений вооруженных сил Армении, является ложью, не соответствует действительности.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.
"Мы категорически опровергаем эту информацию, распространяемую Министерством обороны Армении", - отмечается в сообщении.
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