https://news.day.az/politics/1514265.html Армяне обстреляли 2 района Азербайджана - Минобороны
Армяне обстреляли 2 района Азербайджана - Минобороны
С 09:55 до 12:10 25 ноября члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Агдамского и Ходжавендского районов.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Минобороны.
Согласно информации, подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях.
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