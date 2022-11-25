Армяне обстреляли 2 района Азербайджана

С 09:55 до 12:10 25 ноября члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Агдамского и Ходжавендского районов.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Минобороны.

Согласно информации, подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях.