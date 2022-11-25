Россия готова предоставить площадку для переговоров Азербайджану и Армении

В Кремле заявили, что Россия готова и впредь будет прилагать все усилия для урегулирования на своей площадке армяно-азербайджанского конфликта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, на вопрос журналистов, готова ли Россия предоставить свою площадку в связи с отказом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от встречи с армянским премьер-министром Николом Пашиняном в Брюсселе из-за возможного присутствия на ней президента Франции Эммануэля Макрона, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Россия не то, что готова, но и постоянно констатирует продолжение своей работы по содействию двум государствам в урегулировании ситуации и подписании мирного соглашения".

На просьбу уточнить, планируется ли в ближайшее время такая встреча на российской площадке, представитель Кремля сказал: "При ближайшей перспективе - нет".