Милли Меджлис утвердил соглашения между Азербайджаном и Кыргызстаном

Милли Меджлис (парламент) утвердил документы между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Как сообщает в пятницу Day.Az, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана были обсуждены законопроект об утверждении соглашения между правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики "О создании азербайджано-кыргызского Фонда развития" и "О сотрудничестве в области карантина растений".

После обсуждения документы были вынесены на голосование и приняты.