https://news.day.az/politics/1514295.html Милли Меджлис утвердил соглашения между Азербайджаном и Кыргызстаном
Милли Меджлис утвердил соглашения между Азербайджаном и Кыргызстаном
Милли Меджлис (парламент) утвердил документы между Азербайджаном и Кыргызстаном.
Как сообщает в пятницу Day.Az, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана были обсуждены законопроект об утверждении соглашения между правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики "О создании азербайджано-кыргызского Фонда развития" и "О сотрудничестве в области карантина растений".
После обсуждения документы были вынесены на голосование и приняты.
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