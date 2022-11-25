Азербайджан стремительно развивается благодаря успешной политике Президента Ильхама Алиева.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня журналистам Владимир Сокор, старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда.

Сокор отметил, что Азербайджан не только является поставщиком энергоносителей в Европу, но и страной-транзитером энергии.

По его мнению, природный газ еще долго будет оставаться важнейшим топливом для развитых стран.

"Я ожидаю, что большие объемы природного газа будут поступать из Туркменистана через Каспийское море в Южный энергетический коридор, страна в настоящее время движется в этом направлении", - сказал Сокор.

Коснувшись освобождения от оккупации азербайджанских земель, он сказал, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в процессе военно-политического решения конфликта. Сокор особо отметил тот факт, что Азербайджан отверг идею "особого статуса" Карабаха.