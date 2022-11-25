Источник: Агентство международной информации Trend

Мы очень ценим то, что Президент Ильхам Алиев уделил нам время и ответил на все наши вопросы.

Об этом Trend сказал в пятницу участник состоявшейся в Университете ADA международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика", генеральный директор "Европейского дома - Амброзетти" Лука Миралья, передает Day.Az.

"Не было ни одного вопроса, на который Президент не ответил бы, либо затруднялся ответить. Он не избегал и таких вопросов, которые могли бы показаться каверзными. Роль Азербайджана в нынешней геополитической ситуации значительно возрастает, и страна делает все, что необходимо, для того, чтобы обеспечить региональное развитие для всего региона", - сказал он.

Миралья подчеркнул, что Италия и Азербайджан являются важными партнерами.

"Азербайджан всегда был главным поставщиком газа в Италию. Трансадриатический трубопровод является важным проектом в этом отношении. Сейчас речь идет об удвоении поставок газа до 20 миллиардов кубометров. Нынешняя ситуация и геополитический порядок, безусловно, являются движущей силой роли Азербайджана с энергетической точки зрения. Азербайджан уже работает над дальнейшим развитием своих энергетических мощностей", - отметил генеральный директор.

По его словам, Зангезурский коридор является стратегическим проектом.

"Он позволит соединить Азербайджан и Турцию, что значительно усилит транспортную коммуникацию между странами. Этот проект выгоден и остальным странам в регионе, в первую очередь, Армении. В какой-то момент армянское руководство должно понять, что это беспроигрышный вариант, и быть против этого - саморазрушение", - добавил Миралья.