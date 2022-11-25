Азербайджанцы во Франции проведут акцию протеста

28 ноября азербайджанцы проведут акцию протеста против новой антиазербайджанской резолюции во Франции.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, акция пройдет у парламента Франции.

В ней примут участие азербайджанцы, проживающие за рубежом, члены диаспоры.

Напомним, что 3 октября в Сенат Франции был представлен проект резолюции против Азербайджана. Проект резолюции, подготовленный шестью членами Сената, содержал призыв к французским властям и странам Европейского союза ввести эмбарго на нефть и газ, импортируемые из Азербайджана.