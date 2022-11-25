Армяне запустили фейк от имени миротворцев

Заявление о том, что российский миротворческий контингент, размещенный в Карабахе, использует топонимы с карт Генштаба ВС РФ, опубликовал Telegram-канал, не имеющий статуса официального канала РМК. Несмотря на это, ряд СМИ, в том числе и Sputnik Армения, упомянули этот пост как "ответ" РМК на официальное заявление Минобороны Азербайджана по поводу названий населенных пунктов на азербайджанской территории.

Как передает Day.Az cо ссылкой на российские СМИ, в Министерстве обороны РФ сообщили, что не знают, какое отношение к ведомству имеет канал, разместивший пост от имени РМК. В российском военном ведомстве указали, что официальным является лишь главный канал Минобороны РФ. На странице РМК в качестве официального также указан основной канал МО РФ в Telegram.

Собеседник в российском военном ведомстве указал, что ссылки на все официальные каналы МО РФ размещены на сайте ведомства.

Напомним, что ранее в Минобороны Азербайджана обратилось к российским миротворцам, призвав их не использовать в бюллетенях топонимы, не соответствующие официальным географическим названиям в Карабахе.

"Карта и перечень названий населенных пунктов Карабахского экономического района Азербайджанской Республики в соответствии с азербайджанскими топонимам были официально направлены Азербайджаном в Министерство обороны Российской Федерации, прежнее и нынешнее командование временно дислоцированного российского миротворческого контингента на территории Азербайджана, а также в Турецко-Российский совместный мониторинговый центр, и неоднократно запрашивалось, чтобы именно эти названия были использованы. Тем не менее, к сожалению, в официальной информации миротворческого контингента РФ, опубликованной на официальном сайте Минобороны РФ, названия наших населенных пунктов упоминаются с вымышленными армянскими топонимами.

Так, в официальной информации миротворческого контингента РФ от 24 ноября 2022 года сообщается, что Азербайджан якобы нарушил режим прекращения огня в направлении населенного пункта "Магавуз". Доводим до сведения российской стороны, что официальное название азербайджанского поселка под названием "Магавуз" - ЧАРДАГЛЫ. Подразделения Азербайджанской Армии не нарушали режим прекращения огня и не производили выстрелов в этом направлении.

При этом также заявляем, что предоставленная российской стороне информация о недавних нарушениях режима прекращения огня незаконными армянскими вооруженными формированиями и других инцидентах по каким-то причинам не находит отражения в официальных заявлениях российского миротворческого контингента.

По приглашению Министерства обороны Азербайджана командующий российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджана, и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра 23 ноября провели осмотр обнаруженного инженерно-саперными подразделениями Азербайджанской Армии минного поля в северном направлении высоты Сарыбаба, где незаконными армянскими вооруженными формированиями были установлены противопехотные мины ПМН-Э производства Армении.

В ходе осмотра было отмечено, что нашими подразделениями было обнаружено и обезврежено 350 единиц противопехотных мин марки ПМН-Э производства Армении 2021 года. К сожалению, российский миротворческий контингент не представил официальной информации об этом.

Призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджанской Республики, в соответствующих своих сообщениях правильно топонимизировать названия населенных пунктов на территории нашей страны и серьезно пресекать все провокационные действия незаконных армянских воинских формирований, включая минирование территорий", - говорилось в заявлении МО АР.

Отметим, что Баку неоднократно подчеркивал, что территориальной единицы "Нагорный Карабах" не существует. Есть Карабахская экономическая зона, созданная на основе указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Очевидно, что фейковое заявление вбросили в Сеть по заказу армян, которые хотят помешать миру в регионе любыми возможными способами.

24 ноября первый заместитель начальника СГБ генерал-лейтенант Джейхун Шадлинский в ходе конференции "Опыт Отечественной воны" привлек внимание к тому, что осуществляется перевозка военной техники на территорию Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, и создаются условия для осуществления там различных провокаций.

Реваншистские силы в Армении пытаются воспрепятствовать работе, проводимой для нормализации отношений между двумя странами, Армения выделяет превышающие собственные возможности средства на вооружение и армейское строительство, предпринимает попытки закупить у различных стран современное оружие и технику военного назначения, стремится всеми возможными способами затянуть подписание мирного договора.