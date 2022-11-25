В Актау состоялась трехсторонняя встреча министров Азербайджана, Казахстана и Турции

25 ноября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие в трехсторонней встрече министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции в городе Актау. Во встрече также приняла участие делегация Грузии.

Об этом в пятницу сообщили Day.Az в МИД.

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