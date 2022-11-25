Минобороны Азербайджана вновь призвало российских миротворцев не использовать армянские лже-топонимы

В официальной информации российского миротворческого контингента названия азербайджанских населенных пунктов отмечаются вымышленными армянскими названиями.

Как передает в Day.Az, об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

"С сожалением сообщаем, что в официальной информации миротворческого контингента Российской Федерации, опубликованной на официальном сайте министерства обороны Российской Федерации, названия азербайджанских населенных пунктов в очередной раз отмечены под вымышленными армянскими топонимами. Так, в официальной информации миротворческого контингента от 25 ноября 2022 года патрулируемые направления обозначены "Мардакерт" и "Мартуни". Доводим до сведения российской стороны, что официальные названия азербайджанских населенных пунктов, которые в информации называются "Мардакерт" и "Мартуни" - АГДЕРЕ и ХОДЖАВЕНД соответственно.

Еще раз призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджанской Республики, указывать в соответствующей информации названия населенных пунктов на территории Азербайджана их правильными названиями", - говорится в сообщении ведомства.