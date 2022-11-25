"Зангезурский коридор" - еще один исторический проект Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Президент Сербии Александр Вучич на прошлой неделе сделал очень знаковое заявление: "Мы верим слову Президента Азербайджана Ильхама Алиева, оно равносильно его подписи". Это было далеко не первое признание заслуг главы нашего государства, прозвучавшее из уст лидера европейской страны. Ему доверяют потому, что видят плоды достижений Азербайджана по руководством Президента Ильхама Алиева.

Именно это, огромный кредит доверия или отсутствие оного, определяет отношение к тому или иному политику. Президент Азербайджана всегда был четок, конкретен, принципиален и решителен в деле достижения важнейших целей и задач, стоящих не только перед нашей страной, но и перед всем регионом Южного Кавказа и даже за его пределами. Обладая огромной политической прозорливостью, он настоял на реализации проектов, о значимости которых сейчас говорит весь мир.

К примеру, глава нашего государства настоял а реализации проекта Баку-Тбилиси-Карс (БТК) потому что хорошо понимал, что когда будет построена эта железная дорога, Азербайджан сможет привлечь грузы не только с восточного, но и даже с южного и северного направлений. Это был вопрос стратегической важности, но для его реализации официальный Баку вправе был рассчитывать на помощь со стороны международных финансовых институтов.

Сейчас они об этом стараются не вспоминать, но тогда в нашей стране не последовало позитивного сигнала, не было согласия финансировать проект БТК. В итоге, Азербайджан взял решение этого вопроса на себя. С Грузией было подписано кредитное соглашение в размере около 800 миллионов долларов при условии, что строительство будут вести азербайджанские компании. В итоге, данный проект был реализован!

Не благодаря, а вопреки позиции международных финансовых институтов, готовых порой выделять кредиты под самые сомнительные проекты. Что мы имеем сегодня? Грузоперевозки по железнодорожному маршруту Баку-Тбилиси-Карс в январе-октябре 2022 года составили 540 тысяч тонн. Рост по сравнению с 2021 годом составил 26,2 процента, или 112 тысяч тонн.

Приведу еще один пример успешно реализованного проекта, главным инициатором и реализатором которого выступила наша страна. Долгие годы звучало много призывов от зарубежных партнеров нашей страны по поводу важности поставок азербайджанского газа в Европу. Но они не были реализованы. Именно поэтому, Турция и Азербайджан решили реализовать проект TANAP и подписали в 2011 году соответствующее соглашение.

В итоге, спустя десятилетия упорной работы, 31 декабря 2020 года, начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. И сейчас по всей Европе слышны слова благодарности в адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева, благодаря которому Старый Свет существенно решил вопрос энергетической безопасности.

А теперь, обратим внимание на заявление, сделанное главой нашего государства на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика" в Баку. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что открытие "Зангезурского коридора" позволит доставлять грузы, прибывающие морем из Китая в Азербайджан и страны региона, на две недели быстрее.

"Мы обсудили Зангезурский коридор во время моего последнего разговора с российскими чиновниками. Не думаю, что Армения способна блокировать этот коридор. Что касается Ирана, считаю, что он тоже не будет этого делать, учитывая его заинтересованность в региональных коммуникационных проектах. Ибо эти проекты не направлены против кого-либо, а, наоборот, только во благо всех заинтересованных сторон", - справедливо отметил Президент Азербайджана.

Перед нами очередной пример того, как благодаря принципиальной, грамотной политике главы нашего государства реальные черты обретает проект, против которого изначально выступали Армения, мировое армянство и их покровители в разных странах мира. А все потому, что Президент Ильхам Алиев превратил Азербайджан в экономического и военного лидера региона. Потому что он обладает способностью отстаивать национальные интересы Азербайджана в противостоянии с державами, предыдущими как на региональное так и на мировое господство. Потому, что его слово равно его подписи.