Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с кончиной главы МИД Беларуси Владимира Макея.

Как передает Day.Az, об этом в субботу Байрамов написал на своей странице в Twitter.

"С глубоким прискорбием узнал о кончине министра иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макея. Владимир Владимирович был настоящим дипломатом, патриотом Беларуси и другом Азербайджана. Приношу искренние соболезнования его родным и близким", - написал Байрамов.