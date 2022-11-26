https://news.day.az/politics/1514655.html Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с кончиной главы МИД Беларуси
Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с кончиной главы МИД Беларуси
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с кончиной главы МИД Беларуси Владимира Макея.
Как передает Day.Az, об этом в субботу Байрамов написал на своей странице в Twitter.
"С глубоким прискорбием узнал о кончине министра иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макея. Владимир Владимирович был настоящим дипломатом, патриотом Беларуси и другом Азербайджана. Приношу искренние соболезнования его родным и близким", - написал Байрамов.
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