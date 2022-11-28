https://news.day.az/politics/1514963.html Проживающие во Франции азербайджанские исследователи из Ирана посетили Агдам - ФОТО
Проживающие во Франции азербайджанские исследователи из Ирана посетили Агдам - ФОТО
Уроженцы Тебриза, азербайджанские исследователи, действующие в сфере защиты прав иранских азербайджанцев, которые проживают в настоящее время во Франции, прибыли в Агдам, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
Вначале они ознакомились с руинами освобожденного села Агдамкенд Агдамского района.
В течение дня участники поездки посетят территорию с жилыми домами, подвергшимися армянскому вандализму, а также ознакомятся с ремонтно-восстановительными работами, проводимыми азербайджанским государством.
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