https://news.day.az/politics/1514972.html Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на агентство.
В ходе операций по разминированию 21-26 ноября в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 2 противопехотные и 10 противотанковых мин, а также 248 неразорвавшихся боеприпасов.
От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 321 гектар, говорится в сообщении.
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