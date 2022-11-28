Мировая пресса пишет об инициативе Азербайджано-американского культурного фонда

Более 350 мировых СМИ, в том числе всемирно известные Associated Press (AP), Fox News и Yahoo, опубликовали статьи об инициативе Азербайджано-американского культурного фонда.

Как передает Day.Az, данные статьи посвящены 24-летнему азербайджанскому солдату Арифу Гаджиеву, частично потерявшему зрение в 44-дневной Отечественной войне. Зрение Арифа было восстановлено благодаря помощи донора из Израиля, а также операции, проведенной врачом из этой же страны Ишхаем Фаликом.

В статье также говорится, что 18 декабря Ариф Гаджиев отправится в Израиль, где встретится как с семьей донора, так и с оперировавшим его врачом.

Предлагаем вашему вниманию ссылки на публикации, вышедшие в мировой прессе:

https://apnews.com/press-release/pr-newswire/europe-middle-east-israel-azerbaijan-fb5429efd5052d0eba78f185b5e81523 (Associated Press)

https://fox8.com/news/business/press-releases/cision/20221125SF47178/newsblaze-announces-us-az-cultural-foundation-humanitarian-gratitude-visit-to-israel/ (Fox News)

https://finance.yahoo.com/news/newsblaze-announces-us-az-cultural-151300820.html (Yahoo)

В поездке, которая состоится благодаря поддержке Азербайджано-американского культурного фонда, Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, посольства Израиля в Азербайджане и широкой общественности, Арифа Гаджиева будут сопровождать американская журналистка и создатель Азербайджано-американского культурного фонда Нурит Грингер и общественный деятель Эти Эль-Кисс. Помимо посещения исторических мест страны Ариф Гаджиев также получит возможность встретиться с местными политиками.

Нурит Грингер познакомилась с Арифом Гаджиевым в июле этого года, находясь в Азербайджане с целью подготовки статьи "Герои войны Азербайджана: доблесть и надежда" для издания NewsBlaze (https://newsblaze.com/world/eurasia/azerbaijan-war-heroes -valor_184241/). Тогда она взяла на себя обязательство организовать поездку Арифа в Израиль.

Азербайджано-американский культурный фонд (https://www.us-az-culturalfoundation.com/) учрежден для содействия сближению отношений между Азербайджаном, США и Израилем в области науки, культуры, СМИ и кино.