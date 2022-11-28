Посол Великобритании посадил деревья в Гяндже

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд посадил деревья в Гяндже.

Как передает Day.Az, об этом британский дипломат написал в Twitter.

Он отметил, что посадка деревьев состоялась в рамках проекта Green Heart, организованного BP Azerbaijan.

"У этого проекта очень интересная история. На этой территории, называемой Bal Ormanı, 535 семей занимаются пчеловодством, и деревья были посажены именно для пчел", - отметил посол в публикации.

Самир Гулиев