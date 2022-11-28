https://news.day.az/politics/1515005.html Посол Великобритании посадил деревья в Гяндже - ФОТО
Посол Великобритании посадил деревья в Гяндже - ФОТО
Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд посадил деревья в Гяндже.
Как передает Day.Az, об этом британский дипломат написал в Twitter.
Он отметил, что посадка деревьев состоялась в рамках проекта Green Heart, организованного BP Azerbaijan.
"У этого проекта очень интересная история. На этой территории, называемой Bal Ormanı, 535 семей занимаются пчеловодством, и деревья были посажены именно для пчел", - отметил посол в публикации.
Самир Гулиев
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